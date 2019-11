Tradizione e sostenibilità, azienda marsalese vince la Bandiera Verde della CIA

E’ il modello della tradizionale familiare, della sostenibilità ma anche dell’innovazione. In due parole una “rural story” tutta siciliana quella che vince la Bandiera Verde Agricoltura 2019, il premio promosso da Cia-Agricoltori Italiani, giunto alla XVII edizione, che è stato consegnato a Roma nella Protomoteca del Campidoglio a 16 campioni della nuova agricoltura italiana, scelti in base a specifiche categorie. Nella sezione Agri-Family è stata infatti premiata la Tenuta Maltese, azienda agricola di Marsala oggi condotta da Gianfranco Maltese, presidente dei giovani agricoltori AGIA della Cia Sicilia Occidentale per le province di Trapani e Palermo.

L’azienda risale al 1800 circa, quando da una piccola proprietà di famiglia di pochi ettari la nonna Cardeddra, con il senso del dovere e del sacrificio, superando – essendo donna - le difficoltà dell'epoca e i pregiudizi, riuscì a portare avanti la piccola azienda che verrà ceduta negli anni ai suoi 14 figli. Da ben sei generazioni in questa family farm si opera con passione nella coltivazione della vite ed oggi su 15 ettari di superfice ogni anno si producono in regime biologico mediamente 1.200 quintali di uva da tavola, sia a bacca bianca che a bacca rossa. Gianfranco Maltese, in rispetto alla tradizione contadina siciliana e alle sue precedenti generazioni, ha scelto di utilizzare delle tecniche colturali che mirano alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio di riferimento. Maltese, perseguendo i principi dell’economia circolare, è stato anche tra i primi a dotare la sua azienda di un biodigestore per la produzione di biometano e concime dagli scarti delle sue coltivazioni.

“Tutto ciò – si legge nella motivazione del riconoscimento - fa dell’azienda Maltese una solida realtà agricola che salvaguardando negli anni la dimensione familiare diventa un esempio vincente e perfettamente in linea con le finalità che, da ormai diciassette anni, ispirano il premio Bandiera Verde”.

“Ricevere questo premio nel quindicesimo anniversario da giovane imprenditore – ha commentato Gianfranco Maltese - mi riempie di felicità ma anche di orgoglio. Gioia che condivido in pieno con la mia famiglia, che ha sempre creduto nelle mie idee e mi sostiene. Un grazie anche alla Cia per avere valorizzato la mia rural story e la mia persona. Come mi sento? Come in un film dove il bello deve ancora avvenire...”.

“La Cia Sicilia Occidentale è felice per questo premio ricevuto da uno dei suoi giovani pilastri, Gianfranco è un esempio per tanti giovani che provano a investire sul proprio territorio e sulla propria storia”, ha detto Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale.

“I nostri premi Bandiera Verde – ha sottolineato il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino - dimostrano ancora una volta l’evoluzione della figura dell’agricoltore come imprenditore multitasking, capace non solo di produrre dai campi ma di preservare il territorio e qualificarlo attraverso la custodia delle tradizioni rurali”.

