Polo tecnologico di Castelvetrano, si firma il contratto per l'affitto

Sarà firmato in settimana, tra il Presidente della Srr «Trapani Sud» Nicola Catania e il curatore fallimentare della «Belice Ambiente Spa», Giuseppe Antonio Lentini, il contratto di affitto del Polo tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano.

Si avvia così alla fase finale il lungo iter che porterà al riutilizzo, seppur temporaneo, dell'impianto fra Castelvetrano e Partanna e che consentirà all'intera provincia di gestire l'ammasso della frazione organica ed evitare così nuove emergenze.

Per i 24 comuni, infatti, gli ultimi mesi sono stati da dimenticare per quanto riguarda il conferimento dell'organico. I pochissimi impianti disponibili in Sicilia (nel Catanese e a Termini Imerese) hanno «sofferto» le enormi quantità da trattare e, a catena, le difficoltà si sono tradotte nei paesi con raccolte a singhiozzo.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE