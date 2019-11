Birgi, Ombra chiama a raccolta i sindaci: "Ci sono obiettivi da raggiungere"

Nuove prospettive per l'Aeroporto «Vincenzo Florio» di Trapani Birgi. Sono emerse nel corso della seduta consiliare di ieri alla quale ha partecipato il neo presidente dell'Airegest, Salvatore Ombra. «Obiettivo a breve termine -ha detto nel suo intervento Ombra- è arrivare a 18 collegamenti per la winter, con 800 passeggeri per il 2020 e 1.200.000 per il 2021 e arriveremo al pareggio di bilancio».

Una prospettiva quanto mai positiva che ha consentito al Consiglio comunale di Marsala di votare all'unanimità, 16 voti favorevoli su 16 presenti, la mozione relativa alla ricerca di risorse economiche volte a finanziare le iniziative per il rilancio dell'Aeroporto.

La seduta consiliare ha mostrato delle prospettive decisamente positive con l'apertura del sindaco Di Girolamo che ha sottolineato come l'aeroporto sia fondamentale per lo sviluppo dell'economia del territorio e ha ricordato che il Comune di Marsala si è fatto carico di espletare la gara, con i soldi della Regione, per il rilancio dell'aerostazione. Due gare si sono fatte ed aggiudicate rispettivamente all'Alitalia e alla Blue Air.

