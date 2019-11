Fondi alla scuola, tasse e rifiuti: le direttive della giunta di Mazara

Scuola, pagamento tributi e raccolta rifiuti nel Centro Raccolta. Queste le principali delibere approvate dalla giunta municipale presieduta dal sindaco Salvatore Quinci i cui dettagli sono contenuti nelle delibere integrali pubblicate nell'albo pretorio online alla vigilia della prevista conferenza stampa in programma oggi alle ore 10,30 nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani.

Su proposta del sindaco Quinci, che ha trattenuto per sé la delega della Pubblica Istruzione, la Giunta ha approvato l'assegnazione del contributo economico per l'anno 2019 di complessivi euro 18 mila in favore degli istituti d'istruzione primaria e secondaria di primo grado, che saranno utilizzati per spese di sicurezza negli ambienti di lavoro scolastici (manutenzione estintori, impianti di ascensore e caldaie). Il contributo è stato erogato in attuazione del regolamento comunale in vigore per l'assegnazione dei fondi per la manutenzione ordinaria delle scuole, che è stato parzialmente abrogato nei mesi scorsi.

Nel dettaglio il contributo è stato così assegnato: euro 2.457,54 al 3° circolo, euro 2.856,06 al 2° circolo didattico, euro 2.656,80 all'Istituto comprensivo Grassa, euro 4.450,14 all'Istituto comprensivo Boscarino-Castiglione, euro 3.254,58 all'Istituto comprensivo Borsellino-Ajello, euro 2.324,88 all'Istituto comprensivo Pirandello. Il sindaco, che ha recentemente incontrato i dirigenti scolastici, ha chiesto al dirigente del I Settore di elaborare una proposta di modifica del regolamento attualmente in vigore per l'assegnazione dei fondi alle scuole di competenza comunale.

