Riciclando si può risparmiare, attivato a Erice il primo "green box"

Un eco compattatore che permetterà di beneficiare di sconti nelle attività commerciali convenzionate è stato inaugurato nello spiazzale antistante il supermercato Conad di via Marconi a Erice.

Ad ogni inserimento di lattine in alluminio o di bottiglie e flaconi in plastica verrà rilasciato, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, uno scontrino sul quale saranno indicati i "punti ambiente" validi come buoni sconto. Si tratta di un progetto sperimentale realizzato a cura della ditta Pentagreen.

Il sindaco Daniela Toscano auspica che presto vengano collocati altri dispositivi simili in altre zone di Erice.

