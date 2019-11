Comune di Custonaci, stabilizzati 32 precari storici

Non sempre il pubblico impiego è sinonimo di stabilità. Lo sanno bene i 32 lavoratori e lavoratrici che erano stati assunti, chi circa 20 e chi addirittura 30 anni fa, dal Comune di Custonaci con contratti a tempo determinato e che, dopo avere vissuto una generale condizione di incertezza di impiego che si è protratta, ovviamente contro la loro volontà, per tutto questo tempo, hanno ora firmato il contratto a tempo indeterminato.

In parecchi hanno ormai un'età vicina ai 60 anni e disperavano, a fronte della convinzione di costituire una risorsa indispensabile per dare continuità alla vita amministrativa degli uffici e dei servizi comunali, di vedere la luce in fondo al tunnel della loro vita lavorativa, raggiungendo questo traguardo. Nel Comune di Custonaci, peraltro, più della metà dei dipendenti era precario. Per il sindaco Giuseppe Morfino si tratta di un obiettivo raggiunto: “Sancire il diritto al lavoro stabile contro il precariato".

Con la firma dei 32 contratti a tempo indeterminato, infatti, si sono chiusi, al Comune di Custonaci, trent'anni di precariato, uno stato in cui si trovava più della metà del personale: su cinquantaquattro dipendenti solo ventidue erano di ruolo.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

