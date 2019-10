Dragaggio del porto di Mazara, lavori al via: "Un giorno bellissimo per la città"

Il fiume Mazaro tornerà ad essere navigabile. Lo ha detto il presidente Nello Musumeci, intervenuto ieri pomeriggio nella sede della Capitaneria di porto di Mazara per la consegna dei lavori all'impresa che ha vinto l'appalto per i lavori di dragaggio del porto di Mazara.

"Quando, subito dopo la mia elezione, mi è stato segnalato il ritardo di una decina d'anni per dragaggio del porto di Mazara - ha commentato il presidente - non volevo crederci. Mi sono messo subito al lavoro per cercare di capire innanzitutto i ritardi e poi, insieme ad dottore Croce, ho cercato di avviare tutte le procedure possibili per arrivare ad una conclusione che, finalmente, oggi registriamo".

