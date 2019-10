Mazara e Valle del Belìce, due milioni per riparare le strade

Al via, da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani, una serie di interventi per migliorare la viabilità a Mazara del Vallo e nella Valle del Belìce. I fondi sono disponibili sulla base di un decreto dello scorso anno del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento secondo un «Programma quinquennale 2019/2023», ha destinato all'ex Provincia regionale di Trapani la somma di 2.383.077,64 euro per ciascuna annualità, e, quindi, per un totale relativo al quinquennio di 11.915.388,20 euro.

Gli interventi straordinari programmati dal Libero Consorzio sono in linea con il decreto ministeriale che ha disposto i finanziamenti per rispondere alle esigenze di “sicurezza stradale dei cittadini, di miglioramento della sicurezza e di tutela e salvaguardia di pubblica incolumità, di riduzione del rischio da trasporti soprattutto nel caso di elevato traffico di tipo pesante, incremento della durabilità e riduzione dei costi, al fine di ridurre l'incidentalità e consentire il diritto alla mobilità su rete stradale esistente”.

I lavori individuati sono stati quelli di manutenzione straordinaria per la protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo delle parti ammalo rate del ponte sul fiume Arena a Mazara del Vallo; di ricostruzione di un tombino franato e rifacimento della infrastruttura stradale per 500 metri circa sulla Provinciale 56 “Campobello verso Menfi” e di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale del ponte sul Belice Sinistro lungo la Strada Provinciale 60.

