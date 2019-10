Trapani, arrivano pediatri e neonatologi per coprire i vuoti dell'organico

L'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha sottoscritto una convenzione con l'Azienda ospedaliera "Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello" per l'utilizzo di dirigenti medici di pediatria presso Ospedali di Mazara del Vallo e di Castelvetrano che versano in situazione di grave carenza di personale medico.

La spesa preventivata è di circa ottantamila euro. La convenzione ha durata di sei mesi ed è rinnovabile. Sono in via di definizione intanto i concorsi per la copertura dei posti vacanti di dirigente medico.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE