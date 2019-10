Castelvetrano, al via i lavori di manutenzione nelle chiese

Importanti opere dei manutenzioni in alcune chiese di Castelvetrano. Sono sette i progetti che l'arciprete Don Giuseppe Undari sta portando avanti con tanto amore e zelo, a salvaguardia dell'importante patrimonio ecclesiastico di Castelvetrano.

Venerdì mattina tutti occhi all'insù sulla cupola della Chiesa di San Giovanni dove i rocciatori Alessandro Parrinello e Luigi Vanella, operatori edili su fune, della ditta «Alta Quota» di Marsala, sono dovuti intervenire per una serie di lavori urgenti sulla cupola .

Una lavoro delicato in sinergia con la ditta Grandi Servizi Marascia che ha messo un cestello alto circa cinquanta metri, manovrato dall'operatore Francesco Grimaldi, dove gli operai hanno lavorato per togliere tutto il muschio e i licheni nelle parti tufacee e impermeabilizzare il tutto con l'applicazione dei fissativi e dei vetrificanti per ripristinare l'alto cupolone decorato da scaglie in terracotta smaltata, che presentava delle fessure che favorivano l'infiltrazione dell'acqua piovana.

Tutto sistemato per buona pace dello stesso arciprete, parroco della stessa Chiesa di San Giovanni patrono della città. Attualmente è anche in corso il restauro del Crocefisso policromo in cartapesta e legno intagliato che si trova all'interno della Chiesa di San Domenico.

