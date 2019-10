Alcamo, si cercano immobili per le scuole

Il Libero Consorzio comunale di Trapani ha appena pubblicato un avviso, tramite l'albo pretorio del Comune di Alcamo, per avviare un'indagine di mercato finalizzata a trovare nuovi immobili da acquisire nel comprensorio alcamese, che possano essere destinati ad uso scolastico.

L'ex Provincia, infatti, spiega che «per ridurre le spese correnti per i fitti passivi, e in attuazione del piano di razionalizzazione degli immobili ad uso scolastico, ha necessità di riconsiderare la distribuzione e riallocazione della popolazione scolastica ospitata nelle sedi tuttora condotte in locazione e, a tale scopo, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione in proprietà di immobili nel comprensorio di Alcamo, da destinare ad uso scolastico».

E' una notizia che, in particolare, potrebbe interessare soprattutto all'istituto alcamese «Vito Fazio Allmayer» che, sempre più spesso, in questi anni, ha manifestato la necessità di dotarsi di nuovi e adeguati spazi per le attività didattiche e laboratoriali nel territorio in cui ha sede.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

