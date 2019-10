Ripartono i "cantieri di lavoro" in città, opportunità a Trapani

Altra opportunità lavorativa per i disoccupati della città grazie a quelli che una volta venivano chiamati «cantieri di lavoro». Il Comune indice una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l'ammissione nei Cantieri di Servizi di prossima istituzione, finanziati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed aventi ad oggetto programmi di lavoro della durata di mesi 3, per l'integrazione o l'ampliamento dei servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per far fronte a situazioni straordinarie.

«Siamo stati premiati dalla Regione Siciliana - afferma l'assessore Enzo Abbruscato - come Comune virtuoso che ha saputo impegnare le somme precedenti e pertanto dalla risultante su base regionale sono stati riassegnati fondi per quasi mezzo milione. Si riapre, quindi, il percorso. Riteniamo che sia uno dei uno strumento importante, tra i più validi come contrasto alla povertà. Il cittadino si rende utile per la comunità, avviando processo di collaborazione che a tutti i livelli, secondo me, deve essere sacrosanto».

