Alcamo, selezionati sei progetti: il più votato è il Carnevale

Il più votato è il progetto per l'acquisto di materiale per organizzare la prossima edizione del Carnevale Alcamese. A seguire, selezionati grazie ai voti telematici anche altri sei progetti: uno per l'acquisto di oggetti di scena e strutture per la rappresentazione della Passione di Cristo, un altro per realizzare un nuovo parco giochi nell'Oratorio Salesiano, un altro ancora per iniziative finalizzate a prevenire il randagismo.

Il budget complessivo previsto dal Comune è di 32 mila euro, a cui si aggiungono 16 mila euro per altri tre progetti per attività sociali, che saranno finanziati infatti con una parte dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Si tratta del Bilancio partecipato 2019, strumento adottato anche per quest'anno dal Comune di Alcamo per coinvolgere i cittadini nel promuovere attività finanziabili dall'amministrazione comunale.

Gli alcamesi hanno potuto, quindi, votare scegliendo tra una trentina di proposte progettuali elencate in una piattaforma on line predisposta sul sito web istituzionale del Comune. Oltre 1.700 i voti risultati validi su più di 1.900. Le consigliere comunali Annalisa Ferrara ed Anna Maria Allegro hanno fatto parte del gruppo di lavoro.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE