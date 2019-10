Mazara, approvato il bilancio consuntivo

Con 18 favorevoli e 5 astenuti il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo ha approvato il bilancio consuntivo 2018. Ma novità ci sono anche sul piano politico: due consiglieri dell'opposizione sono transitati nella maggioranza. Il consuntivo è stato illustrato dall'assessore al Bilancio e Finanze Caterina Agate.

Si è trattato di una mera presa d'atto perché frutto della passata amministrazione. Con l'approvazione del bilancio consuntivo la Giunta, insediatasi nel maggio scorso, ha ora tutti gli strumenti per operare in pienezza.

In particolare sblocca i trasferimenti ministeriali, consente di procedere all'attuazione del piano occupazionale e sblocca la spesa sia corrente che per investimenti. Nel suo intervento l'assessore Agate ha fatto proprie “le criticità rilevate dal Collegio dei Revisori dei Conti riguardo soprattutto alla capacità di riscossione dei tributi dell'Ente ed in particolare della Tari”.

Su questo fronte sono state annunciate due novità: l'imminente potenziamento dell'Ufficio Tributi ed il passaggio della competenza dell'Ufficio Ambiente in capo al settore tecnico, lasciando al settore finanziario solo la parte di elaborazione e riscossione del tributo. Sul fronte della raccolta rifiuti l'assessore Agate ha sottolineato «gli sforzi per un risparmio di spesa a partire da 400 mila euro all'anno prima previsti per un appalto del servizio abbandoni» ed ha annunciato «la riorganizzazione del servizio che già in queste settimane in via sperimentale prevede a partire da domani interventi di pulizia straordinaria senza costi aggiuntivi».

