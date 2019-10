Aeroporto di Trapani, annunciate altre due rotte Ryanair

Si aggiungono nuove rotte Ryanair da e per l'aeroporto di Trapani Birgi. Alle rotte già annunciate a partire dalla prossima primavera per la «summer 2020», aggiunge anche i collegamenti con Baden Baden, in Germania, e Malta, due volte a settimana, mercoledì e domenica.

All'Ars intanto è stata varata la proposta del M5S, di ricapitalizzare l'Airgest. «Si tratta di un'azione indispensabile per rilanciare lo scalo e mitigare gli impatti negativi in ambito territoriale», dicono i deputati regionali Valentina Palmeri e Sergio Tancredi.

