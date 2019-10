Il rilancio dell'aeroporto di Birgi: "Una sfida che tutti devono sostenere"

Ryanair scommette ancora su Trapani Birgi con nuove rotte nel 2020 e altre ancora nell'estate prossima. La decisione è scaturita dopo l'incontro del presidente di Airgest Salvatore Ombra con David O'Brien (numero 2 di Ryanair). Tra gli obiettivi di Ombra c'è proprio quello di rilanciare l'aeroporto, bene prezioso per tutta la provincia.

"Si tratta di una scommessa importante a cui il territorio non può sottrarsi: tutti, dagli enti locali agli operatori economici, devono trovare le modalità per partecipare a cofinanziare l'attività dell'aeroporto per circa 4.000.000 euro annui. È una sfida a cui come trapanesi non possiamo sottrarci" ha detto Ombra.

