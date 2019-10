Santa Ninfa, una Commissione per esaminare gli Asu

Approvato dagli uffici comunali il provvedimento di nomina delle commissioni esaminatrici per la selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai lavoratori utilizzati, presso il comune di Santa Ninfa, in Asu.

Trattasi di diciotto posti a tempo indeterminato, per 20 ore settimanali. I componenti nominati sono: Letizia Interrante, presidente, Gaspare Quartararo, Vincenzo Morreale, Girolama Mauro, Vito Antonio Bonanno tutti membri, Margherita Spina, segretario verbalizzante.

La composizione delle commissioni varierà in rapporto alle categorie di appartenenza e profili professionali dei lavoratori.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE