Marsala, aggiudicato l'appalto per il depuratore

Aggiudicata alla «Ecotecnica» di Mazara del Vallo la gestione del depuratore comunale di San Silvestro. La ditta mazarese, che da anni si occupa del depuratore, della sua manutenzione, della custodia e manutenzione dell'impianto e delle stazioni di sollevamento di Amabilina, Casabianca e Molo Colombo, è infatti riuscita ad appaltarsi ancora una volta la gara d'appalto, presieduta dal dirigente del settore Servizi Pubblici, ingegnere Giuseppe Frangiamore.

La “Ecotecnica” di Mazara del Vallo è riuscita ad appaltarsi il servizio con il ribasso dell'1 per cento sul prezzo a base di 448.457,18 euro, per l'importo netto di 441.017,45 comprensivo degli oneri di sicurezza di cui 4.484,57 euro. L'aggiudicazione della gara è stata confermata dal dirigente Frangiamore.

I lavori previsti, su progetto dell'ingegnere Mario Stassi, dello stesso settore Servizi Pubblici, assicurano la piena funzionalità del depuratore e delle stazioni di sollevamento grazie ai tempi velocizzati per evitare che l'impianto potesse finire per bloccarsi. Per altro, già nel 2013, il Comune di Marsala è stato “bacchettato”, assieme ad altre 116 città italiane, dall'Unione Europea, per la lentezza nello svolgimento della gara d'appalto che ha impedito che la città potesse fruire della “Bandiera verde” relativa alla salubrità delle acque marine nella stagione estiva.

Proprio per queste ragioni il Comune negli ultimi anni ha velocizzato l'iter per l'espletamento della gara d'appalto per la gestione del depuratore di San Silvestro che, in futuro è destinato a svolgere anche l'attività di rifornimento di acque depurate, sia per l'industria che per l'agricoltura.

