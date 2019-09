Alcamo, stabilizzati 29 vigili: firmato il tanto atteso contratto

Scattano le prime assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Alcamo. Ieri mattina la firma sul contratto nella sala conferenze del Collegio dei Gesuiti per 29 vigili urbani e 5 categorie D i cui profili cominciano a scarseggiare in pianta organica per via dei vari pensionamenti degli ultimi anni. Particolarmente importante la firma per i caschi bianchi: non solo escono dal precariato ma tutti si vedranno alzare l'orario settimanale a 24 ore, mentre molti di loro prima oscillavano tra le 16 e le 20 ore.

Per il Comune quindi un doppio "effetto": da una parte la certezza lavorativa e la motivazione del personale, dall'altra la possibilità di poter migliorare ancora di più i servizi svolti dai caschi bianchi potendo disporre di un maggior numero di ore lavorative. «Una giornata storica perchè sono i primi lavoratori che vengono stabilizzati - afferma il sindaco Domenico Surdi - con effetto a partire dal prossimo 1 ottobre.

Con questa integrazione oraria contiamo di potenziare i servizi a garanzia della collettività. Devo dire che già nell'ultimo mese avevamo aumentato il numero di ore settimanali a 24 e i risultati sono visibili, con una presenza più massiccia di questo personale. C'è anche un'aspettativa da parte dell'amministrazione e della cittadinanza perchè queste stabilizzazioni, che riguarderanno tutti gli uffici e che si completeranno entro il 31 dicembre del 2020, dovranno essere utili a sistemare tutte le problematiche del personale e per potenziare i servizi».

