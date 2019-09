Rete ospedaliera, via libera dai sindaci. Solo Castelvetrano si oppone al piano

"Un documento che ha come suo punto qualificante l'esaltazione delle eccellenze dei presìdi ospedalieri del territorio, ma che è stato condizionato dalla organizzazione della Rete ospedaliera che è stata voluta dalla Regione". Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, Fabio Damiani, è complessivamente soddisfatto dall'approvazione, per quanto a maggioranza (astenuto il sindaco di Trapani e contrario solo quello di Castelvetrano), dall'assemblea provinciale dei sindaci dei Comuni che costituiscono l'Ambito territoriale dell'Asp, dell'atto aziendale dei servizi ospedalieri, ovvero il piano sanitario provinciale relativo, appunto, all'organizzazione e alla gestione dei nosocomi presenti sul territorio.

"Il documento - puntualizza Damiani - ora è definitivo, dopo che abbiamo accolto le proposte che abbiamo ritenute accoglibili, come quelle che sono arrivate da Mazara del Vallo, e sarà varato venerdì (domani, per chi legge, ndc), entro i termini previsti dalla Regione che erano stati fissati per fine mese".

Nel dettaglio, quindi, sarà illustrato pubblicamente non prima della prossima settimana, ma Damiani lascia intendere che le strategie aziendali e le conseguenti attività gestionali sono improntate al superamento delle criticità legate, soprattutto alle carenze di organico(tuttavia in fase di superamento con i concorsi in via di espletamento o già portati a termine), all'equilibrio economico e soprattutto alla definizione, tenendo sempre presente la centralità del paziente, della complessità assistenziale.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE