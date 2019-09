Associazione Albergatori di Selinunte: "Si punta sul turismo ma occorre fare rete"

"Solo facendo rete il comparto turistico alberghiero può crescere per questo è necessario interfacciarsi con l'Amministrazione comunale per una azione sinergica". Lo ha detto Paolo Masella, presidente dell'Associazione Albergatori di Selinunte che raggruppa tutti gli alberghi di Marinella e che si prefigge da oggi di accorpare altre piccole strutture ricettive.

Intanto, si è svolto un incontro determinante per il proseguimento delle attività programmate tra operatori del turismo e pubblica amministrazione. Incontro che consolida la condivisione delle direttive da seguire al fine di avviare l'intesa pubblico-privata che sorreggerà la valorizzazione del territorio.

Di certo partirà la Consulta per il Turismo. All'incontro hanno partecipato i delegati degli albergatori e dei Bed and Breakfast che hanno manifestato le carenze del sistema turistico del territorio e proponendo le ipotesi risolutive per ciascun problema. L'amministrazione comunale presente e rappresentata dal vice sindaco Biagio Virzì, dagli assessori Irene Barresi e Filippo Foscari e dal consigliere Marcello Craprarotta. Alla riunione ha partecipato anche la Federalberghi Trapani.

