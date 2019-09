Aeroporto di Trapani, inaugurato il volo verso Napoli Capodichino

Napoli adesso è più vicina per i cittadini del trapanese che, due volte alla settimana, potranno imbarcarsi sul nuovo volo effettuato da Hellofly dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi e diretto a Capodichino. E viceversa, visto che vengono dalla Campania, i primi due passeggeri in occasione del volo inaugurale, che sarà operativo ogni lunedì e venerdì.

Gestito dalla compagnia maltese Hellofly, legata alla holding Malta Fligh, partirà per tutto settembre da Trapani alle 15,00 con arrivo alle 16,10 e ritorno da Napoli alle 17,00 con arrivo alle 18,10. Ad ottobre, da Trapani alle 8,10 e arrivo a Napoli alle 9,20 e ritorno da Capodichino alle 10,05 e arrivo alle 11,15.

«Inaugurare un nuovo volo è un’abitudine che, qui all’aeroporto di Trapani Birgi, vogliamo assolutamente fare diventare un vizio - commenta il presidente Airgest Salvatore Ombra -. Collegare Trapani a Napoli in giornate e con orari business è un passo importante per estendere gli interessi commerciali del territorio. Ci aspettiamo una risposta positiva, data la sensibilità dei nostri concittadini alle sorti dell’aeroporto, mostrata attraverso i social, i comitati e le manifestazioni pubbliche. Ora hanno la possibilità di farlo attraverso l’acquisto di un biglietto semplicemente per fare una passeggiata a Napoli e acquistare una mozzarella. Il sostegno a iniziative come queste ci permetterà di moltiplicarle, rendendo l’aeroporto forte ed economicamente autosufficiente».

«L’iniziativa di un imprenditore coraggioso - commenta il direttore generale di Airgest, Michele Bufo - a cui abbiamo dato tutto il nostro supporto perché qui a Trapani facciamo volare i sogni e i progetti anche delle compagnie più giovani, come Hellofly».

