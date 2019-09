Inchiesta Arata-Nicastri, licenze revocate alla Sun Power

Nuovo colpo di scure al sistema di Arata e Nicastri. La Regione lunedì ha infatti apposto la firma sulla revoca dell'autorizzazione alla società Sun Power sulla base dell'articolo 3 del Patto di integrità (il cosiddetto "Codice Vigna"), sottoscritto tra le società interessate e la Regione.

L'iter per la revoca ha avuto inizio ad aprile in quanto Sun Power aveva ottenuto le autorizzazioni per costruire un parco eolico da 55 megawatt nel territorio di Carlentini e Melilli, in provincia di Siracusa, che però non è stato mai realizzato.

L'articolo completo di Francesco Lo Dico del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE