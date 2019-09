Sale di Trapani, conclusa raccolta fatta a mano si inizia con quella meccanizzata

Sino a oggi la produzione si attesta sugli stessi numeri dello scorso anno ma potrebbe avere un'oscillazione in più o in meno a secondo delle piogge dei prossimi giorni. La partita si gioca tutta con la natura. Del resto il sale marino è il risultato di un lungo cammino fatto di acqua e sole, dove l'uomo ci mette poco, quel giusto necessario per separare il mare dalle saline.

Storia lunga secoli quella della “coltivazione” del sale fra Trapani e Marsala, dove, da alcune settimane, è tempo di raccolta. Si è già conclusa quella fatta a mano e da pochi giorni si è avviata quella meccanica che, di fatto, concluderà la stagione del sale in salina. Dopo c'è quella della lavorazione e del confezionamento, prima di arrivare sulle tavole di tutto il mondo.

Quello che sta avvenendo in queste settimane è il risultato di un lavoro durato mesi e sulla raccolta sono puntati i riflettori dei produttori.

