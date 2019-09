Erice, venti case per studenti e giovani coppie

Al via la selezione per l'assegnazione di venti alloggi per giovani coppie e per studenti in due immobili ad Erice Vetta, nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana e di recupero dell'antico borgo.

E' stato indetto, infatti, un avviso pubblico per la gestione e la realizzazione di un servizio di consulenza all'Amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano per lo start-up della comunità da insediare negli alloggi realizzati nell'ambito del programma di «Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile».

Si tratta dell'ex Hotel Igea e del complesso conventuale di San Carlo. Il primo immobile è destinato ad ospitare 10 alloggi sociali per giovani coppie, per una politica di ripopolamento del centro storico della cittadina ericina, mentre il complesso coventuale 10 alloggi per studenti universitari, un auditorium nella Chiesa di San Carlo, spazi pubblici polifunzionali per lo svolgimento di attivitá ricreative e socio-culturali, quali concerti e convegni, attività di intrattenimento e spettacolo, quali attività teatrali e multimediali, e manifestazioni espositive, fieristiche e museali.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE