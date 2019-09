Alcamo, la delibera è esecutiva: scatta la sosta a pagamento in nuove aree

La relativa delibera della giunta del sindaco Domenico Surdi risale esattamente a due anni fa, ma finora era rimasta soltanto sulla carta. Adesso, si passa ai fatti concreti.

Ad Alcamo, infatti, dalla prossima settimana si dovrà pagare il ticket per i parcheggi anche in piazza Bagolino, in piazza della Repubblica e in viale Italia, dove già dallo scorso mese di agosto sono tinteggiate le strisce blu accanto alla pista ciclabile appena allestita. E una squadra di ausiliari del traffico darà manforte all'attività di controllo da parte dei vigili urbani. È l'assessore alla Mobilità del Comune di Alcamo, Giuseppe Campo, a parlarci di queste nuove disposizioni.

"Dalla prossima settimana - spiega Campo -, con l'aumento delle ore di servizio dei vigili stabilizzati, insieme agli ausiliari del traffico che andranno a concludere la formazione iniziata tre settimane fa, si andrà a rendere operativi gli stalli a pagamento, oltre agli esistenti, delle due piazze Bagolino e Repubblica, nonché quelli di viale Italia. Pertanto, al fine di garantire un servizio efficiente e non conflittuale - esorta -, muniamoci di ticket parcheggio. Ci stiamo attrezzando anche per collocare le colonnine per il pagamento - aggiunge -, in arrivo spero entro la fine dell'anno, e per consentire agli utenti di pagare il ticket per mezzo di un'App".

