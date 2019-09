Reddito di cittadinanza, stenta a decollare la "fase 2" a Trapani

Bisognerà attendere qualche giorno per vedere partire la fase 2 del reddito di cittadinanza, con la convocazione dei percettori del sussidio e la stipula del «Patto per il lavoro». Ieri ancora non erano operativi a Trapani i cosiddetti navigator.

La seconda fase sarà avviata nei prossimi giorni, in attesa che vengano perfezionati tutti gli adempimenti necessari affinché il nuovo strumento prenda concretamente avvio.

La fase 2 del reddito di cittadinanza, di fatto sarebbe dovuta scattare ieri, ma la Sicilia non è ancora pronta per il passo successivo che, in buona sostanza, si dovrebbe rilevare come il passaggio decisivo, almeno sulla carta, capace di accompagnare il beneficiario del reddito di cittadinanza al lavoro.

Anche in provincia di Trapani si sta lavorando per poter attivare il servizio e la convocazione dei percettori dello strumento, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e uno dei provvedimenti di punta del governo gialloverde, per avviarli concretamente ad un'occupazione.

