Marsala, rivoluzione a piazza della Vittoria: in arrivo fondi per il recupero

Dopo il finanziamento di 500 mila euro per il recupero funzionale dell'area attrezzata del parco di Salinella e del villaggio popolare di Sappusi, il dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione ha finanziato anche il progetto per il recupero di piazza della Vittoria (Porta Nuova) con il riuso di un immobile confiscato alla mafia che sarà destinato ad attività sociali, nonché dello spazio antistante.

Il finanziamento erogato al Comune di Marsala è di 600mila euro, a fronte di complessivi 820 mila euro per la realizzazione del progetto. Fatto quanto mai significativo è che il progetto redatto dai tecnici del Comune di Marsala è risultato primo nella graduatoria di merito delle azioni finanziabili con fondi del PO Fesr 2014-2020.

Per la realizzazione del progetto il Comune comparteciperà alla realizzazione dei lavori di funzionalizzazione di piazza della Vittoria con una propria quota di 200 mila euro. «L'intervento finanziato dalla Regione - sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo - ci consentirà di rimodulare. Togliendo l'attuale giardino, tutta la zona di piazza della Vittoria che dalla porta monumentale si estende fino alla intersezione con viale Isonzo, consentirà di rendere pienamente funzionale tutta l'area, compreso l'immobile confiscato alla mafia e limitrofo alla Villa comunale Felice Cavallotti. Proprio tale immobile sarà adibito a Centro d'ascolto per i ragazzi e, comunque, di quelli, in particolare, che hanno socialmente più bisogno di aiuto».

