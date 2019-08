Disabili a Erice, arriva il voucher per l'assistenza domiciliare

Al via nel territorio di Erice, il servizio di assistenza domiciliare in favore di disabili. Lo ha disposto l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Daniela Toscano e sarà erogato mediante voucher (buoni rilasciati a titolo di prenotazione o di pagamento) spendibili presso enti/organismi specializzati nel settore ed iscritti nella «Sezione Inabili — tipologia Assistenza domiciliare» - dell'apposito Albo regionale che siano stati accreditati dal Comune di Erice attraverso la relativa procedura pubblica.

I cittadini interessati, in possesso di verbale di accertamento dell'invalidità civile riconosciuta dalla competente commissione medico-legale dell'ASP e/o dell' INPS, di grado non inferiore a medio-grave (dal 66,6% al 99%) possono presentare domanda, finalizzata all'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare quali: aiuto per l'igiene e cura della persona per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzarsi dal letto, coricarsi, aiuto nella vestizione, igiene e pulizia personale, mobilizzazione del «paziente allettato», ossia che non riesce più a essere autosufficiente, accedere ad eventuale sedia a rotelle, aiuto per una corretta deambulazione e per migliorare l'autosufficienza anche per il bagno o nell'assunzione dei pasti).

Ma anche aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio secondo turni concordati con l'assistito ed eventualmente con i suoi familiari (la prestazione consiste nella pulizia e igiene degli ambienti ordinari di vita dell'utente e dei servizi, dai pavimenti ai vetri al riordino letto); preparazione pasti e/o aiuto per la loro preparazione nel domicilio dell'utente; cambio, lavaggio e stiratura della biancheria; sostegno morale e psicologico che potrà anche concretizzarsi in accompagnamenti per visite mediche, ma anche ai centri diurni, da parenti ed amici, ai cimiteri e ai luoghi di culto come pure alla partecipazione a manifestazioni e spettacoli.

