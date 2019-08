Guardie mediche di Trapani, pronti 290mila euro per la messa in sicurezza

Approvato, con delibera del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, Fabio Damiani, acquisiti i pareri favorevoli del direttore sanitario Gioacchino Oddo e del direttore amministrativo Sergio Consagra, un progetto esecutivo per i lavori di miglioramento dei requisiti di sicurezza di tutti i presìdi di continuità assistenziale (cosiddette Guardie mediche) dell'intero territorio, oltre trenta dislocati nei vari distretti.

Il progetto, per l'importo complessivo di 290.000 euro, è stato redatto dai tecnici Rocco Sammartano e Vincenzo Bilardello appartenenti all'Unità operativa Gestione Tecnica della stessa Asp ed in possesso delle necessarie competenze e qualifiche per svolgere l'incarico che era stato loro conferito.

La somma è stata destinata dalla Regione che ha accolto una specifica richiesta avanzata dall'amministrazione sanitaria trapanese.

