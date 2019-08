Centro storico di Trapani, pronti 60 nuovi stalli per i residenti

Aumentano gli stalli per i residenti nel centro storico di Trapani, e i cittadini che abitano nella zona più antica della città cominciano a riprendere fiato. Con i nuovi 60 stalli gialli, che si vanno ad aggiungere a quelli creati in precedenza, i residenti della zona vedono aumentare il numero dei posti a disposizione a loro riservati, evitando i continui giri in auto alla ricerca «disperata» di un posto dove poter parcheggiare.

Aumentando i posti a favore dei residenti si mirano a risolvere le criticità legate al parcheggio in quella che è una zona nevralgica della città, che proprio nei mesi estivi è interessata da un notevole aumento delle vetture parcheggiate, in virtù della vicinanza al centro e al porto.

L'amministrazione comunale ha deciso di convertire altrettanti parcheggi con strisce bianche in gialle, tra la Piazza Generale Scio e la via Cappuccini, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di chi vive in quelle zone, e possiede un'auto da parcheggiare vicino alla propria abitazione.

