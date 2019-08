Strada Erice-Valderice, finiti i lavori e ripristinata la viabilità

Terminati ieri, con più di una settimana di anticipo rispetto alle previsioni, i lavori di messa in sicurezza della strada regionale "Erice-Valderice", che era franata. L'intervento, finanziato con risorse della Protezione civile regionale ed eseguito dal Dipartimento regionale tecnico, attraverso il Genio civile di Trapani, è consistito nella realizzazione di un tratto di muro a contenimento del versante e della strada e nella ricostruzione del corpo stradale.

“Voglio esprimere il mio apprezzamento agli uffici regionali della Protezione civile e del Genio - sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci- per l'efficienza dimostrata nel mettere in sicurezza una arteria importante per la mobilità locale nel territorio ericino e perché svolge anche una funzione di via di esodo in caso di calamità. Una attenzione, quella della Regione, che da un anno cresce ovunque nell’Isola per compensare la drammatica carenza delle ex Province e il conseguente abbandono di migliaia di chilometri di strade provinciali”.

Grazie al ripristino della strada si potrà svolgere, nel prossimo settembre, la storica gara automobilistica del campionato italiano "Cronoscalata Monte Erice", giunta alla 61ma edizione".

© Riproduzione riservata