Pantelleria, presto i lavori sulla strada che porta al Lago di Venere

Sarà l'associazione temporanea d'imprese Gheller srl-Fox srl-Sofia Costruzioni srl ad effettuare i lavori per mettere in sicurezza la strada che porta al Lago di Venere, chiusa da ottobre 2018 per la caduta sulla carreggiata di un grosso masso.

La gara da 3 milioni di euro bandita dall'ufficio del Commissario per l'emergenza idrogeologica in Sicilia volge verso la conclusione. Sul sito dell'Ufficio del commissario è stata pubblicata la nota con la quale il responsabile unico del procedimento ha trasmesso i verbali delle sedute riservate relative all'esame delle giustificazioni presentate dagli operatori economici che si erano classificati ai primi tre posti della graduatoria della gara di appalto.

Il Rup (Responsabile unico del procedimento), a seguito dell'esame delle giustificazioni e degli elementi forniti durante l'audizione, ha ritenuto l'offerta presentata dal primo classificato Ati Consolidamenti speciali srl-Ghea srl- Vica srl, non remunerativa per la ditta offerente e, quindi, anomala, in quanto incoerente con le comuni leggi di mercato e l'ha esclusa dalla gara.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

