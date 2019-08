Carcere di Trapani, in arrivo 21 nuovi agenti

Dopo la denuncia della UilPa Polizia penitenziaria, sono in arrivo 21 nuovi agenti al carcere di San Giuliano. Il sindacato aveva infatti segnalato che nella struttura sono presenti soltanto 37 agenti per vigilare su 537 detenuti. Il Pietro Cerulli è stato anche oggetto di una visita nell'ambito dell'iniziativa del Partito Radicale «Ferragosto in Carcere», da parte di una delegazione dello stesso partito e della ONG Fondazione Giuseppe Gulotta.

Severo il giudizio dei visitato che dopo nove ore di ispezione hanno dichiarato: «Abbiamo constatato diffuse illegalità in quasi tutte le sezioni - ha sottolineato l'avvocato Baldassare Lauria - fra queste la sezione BLU, che ospita otto detenuti in isolamento, un vero e proprio lager. Le celle sono in pessimo stato, sporche (qualcuna aveva i muri imbrattati con escrementi), con il water a vista, o solo una latrina alla turca, fessure per l'aria in alto, condizioni igieniche precarie.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE