Favignana, record di visite alla Tonnara

Boom di visitatori ad agosto all'ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. Sono stati in tantissimi i visitatori che voluto conoscere il passato della tonnara, con i suoi 32 mila metri quadri, e della popolazione legata alla pesca e al commercio del tonno.

Nel solo mese d'agosto, dall'1 al 17, sono stati 10890 i visitatori, mentre il dato stagionale si attesta sui 34.927 ingressi. Record di visite anche al Centro di Recupero per Tartarughe Marine dell'Amp Isole Egadi che, proprio all'interno dell'Ex Stabilimento Florio, è presente con uno stabulario con 5 vasche di degenza e un'aula didattica per le attività di educazione ambientale, allestiti nell'ambito dell'iter di potenziamento del Centro di Primo Soccorso per Tartarughe Marine in funzione già dal 2015, con il supporto di Legambiente e WWF Italia.

