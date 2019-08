Via ai lavori in sei istituti superiori nel Trapanese

Corsa contro il tempo per scongiurare i disagi di ogni natura relativi agli edifici delle Scuole superiori della provincia la cui competenza è del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Mentre, da parte dell'Ente, si sta dando corso al piano di razionalizzazione della rete scolastica varato dal commissario Raimondo Cerami che permetterà di collocare in edifici di proprietà provinciale, comunale o con affitti ridotti prima dell'inizio dell'anno scolastico la maggior parte degli istituti che correvano il rischio di dovere attuare i famigerati doppi turni, si è reso necessario integrare i fondi in favore di sei Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per lavori di manutenzione varia.

È stata, così, impegnata una spesa complessiva di poco superiore ai 40 mila euro (41.113,26) sulla base delle esigenze prospettate dai dirigenti scolastici degli Istituti.

