Lavoro, 7 nuove assunzioni per l'Atm di Trapani

Una boccata d'ossigeno per il mondo della disoccupazione. L'Atm,l'azienda che gestisce il servizio pubblico di trasporto urbano di Trapani assumerà, per quanto con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, sette autisti.

«Il problema si è posto - afferma Massimo La Rocca, amministratore unico dell'Atm - quando sono andati in pensione altre 8 unità e quindi siamo andati ulteriormente sottorganico, una situazione che si è determinata fin dallo scorso anno. Il rischio era di non potere assicurare il servizio».

La Rocca, però, non alimenta aspettative per coloro che dovessero essere assunti con il contratto a tempo determinato. «Alla fine del 180° giorno di lavoro, purtroppo dovremo salutarli. Il bando che abbiamo affidato, di concerto con il sindaco Giacomo Tranchida, al Centro per l'impiego, parla chiaro: l'assunzione sarà per 6 mesi e per 39 ore settimanali».

