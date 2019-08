Aeroporto di Trapani, l'imprenditore Ombra verso la presidenza

A sette anni di distanza, l'imprenditore marsalese Salvatore Ombra si accinge a tornare alla presidenza del Cda di Airgest, la società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Dopo due incontri con il presidente della Regione, Nello Musumeci, al quale Ombra ha chiesto di essere messo alla prova senza alcun compenso economico - scrive il Giornale di Sicilia -, la fumata bianca dovrebbe arrivare il 16 agosto, data per la quale è fissata l'assemblea della società di gestione aeroportuale, di cui la Regione detiene il 99% delle quote.

Nei due incontri con Musumeci (a metà luglio e mercoledì scorso, all’indomani delle dimissioni del presidente Paolo Angius), si è parlato delle possibili strategie per il rilancio di uno scalo che proprio otto la gestione Ombra (2007-2012) ha avuto il suo periodo d’oro, sfiorando i due milioni di passeggeri nell’anno migliore, ma che dopo la fuga di Ryanair è entrato in profonda crisi. Al momento, Ombra preferisce non rilasciare dichiarazioni, limitandosi a dire che l’incontro di mercoledì con Musumeci è andato bene e che in linea teorica lui dovrebbe essere il nuovo presidente di Airgest, anche se la politica ci ha abituato a capovolgimenti. (ANSA).

© Riproduzione riservata