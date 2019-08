A San Vito in catamarano, un nuovo collegamento per il Cous Cous Fest

Un catamarano della Liberty Lines, in occasione del Cous Cous Fest, collegherà il porto di Trapani con quello di San Vito Lo Capo, per consentire di arrivare via mare nella nota località turistica, e partecipare all'evento dedicato al piatto principe della tradizione trapanese.

«Cous Cous Express» è questo il nome della particolare iniziativa che vede la collaborazione della Liberty Lines e dell'amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, guidata dal sindaco Giuseppe Peraino, che consentirà, con l'utilizzo di un catamarano di 330 posti di poter arrivare, navigando tutta la costa, di risalire fino a San Vito, evitando di spostarsi in autovettura e risolvendo così il problema del parcheggio.

«Ringrazio la Liberty Lines - spiega Peraino - per aver condiviso questo percorso con l'amministrazione di San Vito Lo Capo. In questo momento San Vito ha il tutto esaurito di turisti, e stiamo dando il massimo per garantire i servizi e creare eventi in un luogo dove è possibile poter trascorrere una vacanza in totale relax».

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

