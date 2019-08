Piano strade a Erice, via libera all'apertura dei cantieri

L'importo complessivo dei lavori è di circa un milione di euro. Al via, nel territorio di Erice, il primo step del «Piano Strade» che l'amministrazione del sindaco Daniela Toscano ha potuto programmare attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2018.

Il «Piano» riguarda lavori di manutenzione straordinaria di diverse strade in zone diverse del territorio: il primo, di importo pari a 816.471 euro (aggiudicato all'impresa “Costruzioni San Francesco srl” di Mussomeli con un ribasso d'asta del 37,3761 %), prevede che entro 180 giorni vengano completati il rifacimento di marciapiedi e tratti stradali tra le più importanti di Casa Santa: Via Argenteria, Via Santa Bernardetta, Via Tenente Lungaro, Via Vulpetti, Via Guglielmo Marconi di esclusiva competenza del Comune di Erice (nel tratto da via Tenente Alberti all'incrocio con Via Villa Rosina) nonché la Via Conte Agostino Pepoli nel centro storico della Vetta.

Il secondo, di importo complessivo pari a 296.295 euro (l'appalto è stato aggiudicato con un ribasso d'asta del 38,3669%, all'impresa «Costruzioni sas di Gaspare Di Giorgi» di Alcamo) comporterà interventi di rifacimento di strade e marciapiedi, da completarsi entro 62 giorni, nella Via Guglielmo Marconi nel tratto della strada appartenente al Comune di Erice dalla via Villa Rosina alla rotonda di Milo (il rimanente sarà sistemato contestualmente dal Comune di Trapani).

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE