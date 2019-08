Aeroporto di Trapani, Angius si dimette: "Lascio un'azienda sana"

L’avvocato Paolo Angius, ieri, martedì 6 agosto, ha rassegnato le proprie dimissioni dal vertice dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi: «Lascio la presidenza di Airgest – ha detto Angius - avendola finalmente dotata di una struttura societaria importante ed efficiente e che grazie all'impegno del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, avrà gli strumenti giuridici e finanziari necessari per potere competere efficientemente sul mercato».ù

E sulla situazione attuale della società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi ha commentato: «Airgest è un’azienda sana che ha la possibilità di potere realmente decollare verso gli obiettivi che le competono. Gli attuali voli nazionali per Roma, Milano, Torino, Bergamo, Pantelleria e presto Napoli, oltre gli internazionali per Praga, Baden Baden, Francoforte e presto Tirana, nonché i charter per Amsterdam e Maastricht, a cui se ne aggiungeranno altri a partire dal prossimo marzo, e ancora quelli della continuità territoriale per Parma, Brindisi, Perugia, Ancona e Treviso, costituiscono una solida base da cui ripartire per una definitiva ripresa. Tutto ciò però non potrà prescindere da normative speciali ed integrazioni di sistema aeroportuale».

