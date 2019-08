Banca d'Italia, in vendita lo storico palazzo a Trapani

Il palazzo dell'ex Banca d'Italia è stato messo in vendita senza base d'asta. È stato infatti pubblicato il bando da parte della Banca d'Italia, che gestirà direttamente la vendita, per l'acquisto dello storico immobile di piazza Scarlatti, nel centro storico della città.

Tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2019. Il complesso immobiliare è stato sede della filiale di Trapani della Banca d'Italia fino allo scorso anno quando, a causa della rimodulazione, è stata chiusa.

La Banca d'Italia era «sbarcata» a Trapani nel 1920, trovando sede in piazza Cuba. Poi si trasferì in via Giovan Battista Fardella e, infine, in piazza Scarlatti. I soggetti interessati potranno consultare i documenti raccolti e resi disponibili dalla Banca ed effettuare sopralluoghi nell'immobile, previa richiesta da inviare via mail. Maggiori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale della Banca d'Italia.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

