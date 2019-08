Iacp di Trapani, assegnati i lavori per 24 alloggi

Lo Iacp di Trapani, l'istituto autonomo case popolare, ha assegnato i lavori per il recupero di 24 alloggi in due aree destinate a impianti sportivi in via Pantelleria. Si tratta di lavori finanziati dall'Unione Europea attraverso il Fesr Sicilia 2014/2020 e la cui finalità è quella propria del social housing.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia, a firma di Francesco Tarantino. Il finanziamento concesso ammonta a 1 milione e 600 mila euro. Obiettivo del social housing è sviluppare la nascita di una comunità attraverso l'integrazione e l'utilizzo di spazi e servizi comuni tra gli abitanti.

