Edilizia in ripresa ad Alcamo, business da 25 milioni

Il settore edilizio ad Alcamo dà importanti segnali di ripresa grazie ai privati e alla domanda di nuovi appartamenti, già venduti non appena si inizia a costruire. Ed i cantieri sono iniziati a comparire in varie parti della città. Si calcola che il volume di affari si aggiri complessivamente sui 25 milioni di euro con benefici per l'occupazione e l'indotto. Avviata la costruzione di 25 appartamenti «Residence Elite», nella via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Immobili che vanno dai 120 ai 160 metri quadrati, al prezzo di mille e 400 euro a metro quadrato. In fase di realizzazione 50 appartamenti nella via Madonna del Riposo, ex stabilimento Mirrione legname, che variano dai 90 ai 140 metro quadro: si vendono da mille e 300 a mille e 400 euro a metro quadrato. In itinere il progetto per costruire otto appartamenti nella via sacerdote Ruvolo, angolo via Pertini, che saranno posti in vendita al prezzo che va dai mille e 500 euro a mille e 600 euro al metro quadro.

