Marsala, al via i lavori ai pontili dello Stagnone

Al via i lavori di sistemazione dei pontili dello Stagnone. È stato già firmato il contratto d'appalto affidato alla ditta "Anastasi Costruzioni" di Marsala per la ristrutturazione di 5 dei 10 pontili della Riserva Naturale dello Stagnone. Proprio per il recupero di una parte dei pontili-solarium, che la Guardia Costiera aveva vietato per la loro precarietà, il Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, nonostante le difficoltà di ordine finanziario, si è adoperato con un investimento di 7 mila euro che consentirà di rendere praticabili e sicuri le aste di legno dei solarium.

I lavori, da parte della "Anastasi” saranno completati nel giro di 10 giorni lavorativi. Si tratta, in particolare del Solarium parallelo alla strada, il cosiddetto "Principino" (quello, per altro più utilizzato da quanti frequentano lo Stagnone) e di altri quattro che sono più avanti, verso Mammacaura.

È il risultato dell'incontro avuto alla fine di Giugno dal sindaco Alberto Di Girolamo con il direttore della Riserva Naturale Protetta dello Stagnone, Roberto Tarantino, per ripristinare al più presto possibile i pontili «che sono un vero e proprio patrimonio di Marsala che ha rischiato comunque di perdersi». Da qui la richiesto dell'intervento disposto ora dal Libero Consorzio.

