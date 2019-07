Aeroporto di Birgi in sofferenza: giugno chiude in forte calo

Dati ancora in calo per lo scalo aereo civile del Vincenzo Florio di Trapani/Birgi. Dati che rappresentano in tutta la loro gravità la crisi che da tempo affligge l'aeroporto che meno di tre anni fa era arrivato ad avere fino a 2 milioni di passeggeri in transito.

Tutto questo a causa della drastica riduzione di collegamenti dopo la fine dell'accordo di comarketing con la compagnia aerea Ryanair e il conseguente abbandono dello scalo da parte del vettore low-cost irlandese, che proprio su Birgi aveva puntato realizzando il suo hub (ovvero quegli aeroporti di particolare importanza strategica per la posizione che vengono utilizzati come scalo principale per i loro collegamenti).

A dimostrare la sofferenza di Birgi i dati di traffico relativi allo scorso mese di giugno che fotografano la cruda realtà, rispetto ad altri aeroporti siciliani.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE