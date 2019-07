"Consulente Giuridico d'impresa": ecco i primi tre laureati del Polo trapanese

Filippa Cipolla, Francesco Gentile e Lia Saladino. A loro tre è andata l'ipotetica palma di primi laureati a Trapani per il corso di studio in «Consulente Giuridico d'impresa». Tanta è stata l'emozione dei tre neodottori che hanno idealmente inaugurato la prima di una lunga serie di laureandi. Il corso, nato nel polo Trapanese solo tre anni fa, registra un buon numero di iscritti.

«È un momento molto importante qui al polo di Trapani» afferma il responsabile del corso, il professore Renato Mangano. «Questo corso è stata una sfida che abbiamo voluto lanciare, una sfida al territorio: un corso in consulente giuridico d'impresa in una zona che certamente non è particolarmente vocata a fare impresa. Ma è una sfida importante che abbiamo voluto raccogliere e che sta cominciando a dare i suoi frutti - continua il professore Renato Mangano - per altro l'idea di fondo di questo corso è quella di affiancare a materie giuridiche, materie di tipo economico e materie di ingegneria gestionale. Credo - conclude il referente del corso - che colga un momento importante e soprattutto centri Il bersaglio rispetto a quello che è la richiesta del mondo del lavoro».

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE