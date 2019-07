Alcamo, tesoretto da 8 milioni di euro per opere pubbliche

Sul piatto ci sono potenzialmente 8 milioni di euro da poter investire in opere pubbliche. Questa la cifra accertata dell'avanzo di amministrazione del Comune di Alcamo, un vero e proprio tesoretto che se utilizzato potrebbe davvero tornare utile ad una città che sicuramente necessita di infrastrutture.

Ma i conti dell'ente non sono tutti rose e fiori. Secondo quanto approvato nel Rendiconto 2018, appena varato dalla giunta guidata dal sindaco del Movimento 5 Stelle Domenico Surdi, al Comune persiste un problema: l'eccesso dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze.

Questo vuol dire che il municipio sempre più spesso cade sotto la mannaia delle sentenze dei vari tribunali, civili o penali, perchè chiamato in causa da cittadini o imprese per i più svariati motivi. Neanche a dirlo, comunque, le cause dove si registrano più pendenze sono quelle legate a citazioni per danni in seguito a sinistri stradali causati dalle cattive condizioni del manto stradale.

