Archivio di Stato di Trapani, dal ministero arrivano 350mila euro

In arrivo da MIBAC (il Ministero per i Beni e le attività culturali), 350mila euro per l'Archivio di Stato di Trapani. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Maurizio Santangelo, con la sottolineatura che "questo ulteriore intervento permetterà di continuare l'opera di recupero dell'immobile destinato all'Archivio di Stato e soprattutto, al recupero di un'area dall'alto valore storico e paesaggistico come la passeggiata del giardino".

Il senatore trapanese del Gruppo M5S chiarisce, quindi, che il finanziamento del Dicastero preposto alla tutela della Cultura, dello spettacolo, e alla conservazione del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio è stato sbloccato, per il biennio 2019-2020, "grazie al governo e al ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, dopo i pareri favorevoli espressi dalla 7^ commissione permanente di Senato e Camera".

Il relativo decreto ha finanziato in totale 595 interventi in tutta Italia, per una spesa di 180 milioni di euro.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

