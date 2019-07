Alcamo, arrivano 21 milioni per il nuovo ospedale

Sono stati appena sbloccati i finanziamenti statali per nuovo presidio sanitario di Alcamo, da realizzare in contrada San Gaetano, per un importo di 21 milioni di euro di cui il 95% a carico dello Stato.

Lo conferma il sindaco Domenico Surdi, dopo che il deputato nazionale Antonio Lombardo (M5S), alcamese, ieri pomeriggio ha comunicato questa notizia «che gli alcamesi aspettavano da tantissimi anni - commenta Lombardo - e che potrebbe ridisegnare il volto dell'assistenza sanitaria in questo spicchio di Sicilia con nuovi poliambulatori, servizi e posti letto».

Come riferisce infatti il parlamentare pentastellato, si tratta di una notizia «che arriva dal Ministero diretto dalla nostra Giulia Grillo».

